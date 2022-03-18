Politico: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией

Прошедший на прошлой неделе телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировал все большее расхождение позиций двух стран по вопросам, которые касаются событий на Украине и Тайване. Об этом пишет Politico. По данным издания, Китай, похоже, продолжает укреплять свои отношения с Россией и выступать против попыток США остановить проведение российской специальной операции.

Сообщение Министерства иностранных дел Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США, — говорится в статье.

По оценкам издания, беседа двух лидеров показала, что Байдену не удалось «убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательства воспользоваться своим влиянием», чтобы остановить российскую военную операцию на Украине.

По мнению авторов статьи, отсутствие каких-либо существенных результатов по итогам телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина ставит под сомнение, что лидеры двух стран действительно смогут преодолеть глубокие разногласия между ними.

Разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся в 18 марта. По итогам разговора в администрации США заявили, что беседа была содержательной, она касалась в основном ситуации вокруг Украины.

Председатель КНР во время разговора с Байденом сказал, что продолжение переговоров, а также предотвращение жертв среди гражданского населения — главные цели в урегулировании конфликта на Украине. При этом он добавил, что нужно отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.

Пекин ранее осудил односторонние санкции Запада в отношении России, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией.