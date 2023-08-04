Politico: Саудовская Аравия доложит РФ итоги саммита по Украине

Фото: kremlin.ru

Саудовский наследный принц Мохаммед бен Салман и президент России Владимир Путин

Саудовский наследный принц Мохаммед бен Салман уведомит президента России Владимира Путина об итогах саммита по Украине, который пройдет в городе Джидда, сообщает американская газета Politico. Известно, что наследный принц разговаривал с российским лидером в июле 2023 года после решения о сокращении добычи нефти.

Хотя неясно, будет ли Мохаммед бен Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах, — говорится в сообщении газеты.

Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине в августе. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Он отметил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что украинские власти не хотят мира и не могут его хотеть, пока коллективный Запад использует их в войне против России.