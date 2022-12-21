Politico: положение Украины ухудшится зимой

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Львов, Украина

В Вашингтоне полагают, что Украина в настоящее время переживает опасный момент и зимой ситуация может стать еще более отчаянной, пишет Politico со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена. По его словам, это может привести к увеличению потока беженцев из Украины в другие страны.

Чиновники администрации Байдена согласны с тем, что Украина переживает непростой момент. Ситуация на местах, вероятно, станет еще более тяжелой этой зимой, поскольку Россия запускает больше ракет по украинской военной и критической инфраструктуре. Это вынуждает больше гражданских лиц бежать в другие регионы Украины и в близлежащие страны, — говорится в публикации.

Собеседник издания добавил, что Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву поддержку, и акцент Белого дома на ней имеет решающее значение для продолжения поддержки со стороны союзников в Европе. В Вашингтоне считают, что визит Зеленского станет мощным посланием остальным членам НАТО по ту сторону Атлантики.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США намерен попросить у Байдена ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров. Белый дом против передачи такого оружия Киеву и свою позицию по этому вопросу менять не намерен. В Вашингтоне полагают, что это слишком затратно, а также может спровоцировать российскую сторону на использование потенциально еще более мощного оружия в ходе конфликта.