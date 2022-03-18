Politico: переговоры Байдена и Си Цзиньпина раскрыли разногласия двух стран

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина показали разногласия в позициях Вашингтона и Пекина по вопросу событий на Украине и Тайваня, сообщило издание Politico. Отмечается, что американскому лидеру не удалось убедить своего коллегу «взять на себя обязательства воспользоваться своим влиянием» с целью прекращения российской операции на Украине. Вместо этого действия США вызвали недовольство Китая.

Телефонный разговор спровоцировал со стороны Си Цзиньпина выраженную косвенным образом критику предполагаемой роли США в усугублении кризиса, — сказано в материале.

Китайская сторона выразила своё раздражение угрозами со стороны США ввести санкции в отношении КНР из-за вероятной помощи России в военной операции.

Активисты итальянского профсоюза USB ранее провели демонстрации в Риме и Пизе против поставок оружия Украине и участия страны в миссиях НАТО. Митинги проходили сразу на нескольких площадках одновременно. В Пизе люди вышли прямо к аэропорту. Причиной манифестаций стала попытка отправки оружия на Украину под видом гуманитарной помощи.

Этот факт выявили представители USB, работающие в грузовом терминале аэропорта Пизы. Они нашли ящики с оружием и боеприпасами. Работники заявили, что не будут отгружать вооружения, так как их будут применять для убийства таких же трудящихся.