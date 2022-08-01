Politico назвала «худший сценарий» для Киева из-за эскалации на Тайване Politico: в случае эскалации на Тайване США переключат на него внимание с Украины

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты держат винтовки во время тренировки. Тайвань

США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации на китайском острове. Для Киева это будет худший сценарий, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата из Европы.

При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряжённости в отношениях с Китаем из-за Тайваня, — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что нынешняя ситуация на острове пока не вызывает беспокойства у НАТО.

Пока нет, но она может легко обостриться, — считает дипломат.

Издание также поговорило с сотрудниками внешнеполитических ведомств. По их мнению, за «словесной войной» между Вашингтоном и Пекином, которая может обостриться, следят в столицах Европы.

Ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил, что президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по вопросу Тайваня. Си Цзиньпин предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем жёстко и без колебаний. Пекин, считает эксперт, почувствовал слабость и разобщённость в США.