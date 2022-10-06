Politico: Киев попросит у Запада новые системы ПВО Politico: Киев попросит у Запада новые системы ПВО из-за возможных ракетных ударов

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot

Украина пересматривает свои запросы по западному оружию с учетом приближения зимы и намерена усилить противовоздушную оборону, сообщает Politico со ссылкой на источники. По словам бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, Запад ожидает увеличения числа ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре в ближайшие недели.

Во главе списка стоит новая система противовоздушной обороны из-за опасений, что Владимир Путин усилит ракетные удары, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ноябрю Киев должен получить два усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса Raytheon, которые могут сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. Автор публикации не исключает, что эти системы прибудут недостаточно быстро, чтобы обеспечить Украине необходимое прикрытие с воздуха.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО следует воздержаться от поставок дальнобойного оружия Украине. По его словам, это решение может привести к катастрофическим последствиям для Европы и способно расширить зону военного конфликта и привести к прямому столкновению Москвы и Альянса. Дипломат также указал на юридическую ничтожность заявлений Запада о поставках вооружений Украине в рамках ее права на самооборону.