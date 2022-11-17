Politico: Киев попросил у США и Европы запчасти для подачи отопления

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Украины попросили у Соединенных Штатов и стран Европы запчасти и компоненты, необходимые для восстановления объектов тепло- и электроснабжения, пишет Politico со ссылкой на западных чиновников. По их словам, в Киеве опасаются, что зимой подача электричества и газа будет ограничена и это может усложнить боевые действия, а жители Украины и чиновники будут вытеснены за пределы страны.

Авторы заявляют, что Украина нуждается в базовых компонентах для объектов энергоинфраструктуры, таких как генераторы, трубы и клапаны. В настоящее время Киев пытается самостоятельно починить оборудование, однако власти опасаются, что в условиях продолжающихся атак со стороны России это будет невозможно делать в дальнейшем. По словам украинских чиновников, ненадежный энергетический сектор может иметь смертельные последствия.

Это один из самых острых вопросов, которые мы сейчас обсуждаем с американцами и европейцами. Зима будет очень суровой, — заявил советник правительства Украины.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Эти действия начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, энергетики уже начали экстренное отключение света по всей Украине. Речь идет в том числе и о столице.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности.

Позднее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре страны 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала военной операции.