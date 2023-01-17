Politico: ЕС должен заставить Турцию и ОАЭ ввести санкции против России

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Власти стран Европейского союза должны расширить список стран, выступающих против России в ситуации вокруг Украины, пишет издание Politico. Авторы материала признают, что добиться ограничений против России со стороны таких стран, как Турция и ОАЭ, пока что не удается, а сами действия этих стран подрывают усилия союзников. Поэтому необходимо найти рычаги давления на страны, отказавшиеся поддержать санкции против Москвы

ЕС и его союзники должны поощрять третьи страны, такие как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, к введению ограничений против России, — сказано в материале.

Авторы материала рекомендуют продвигать так называемую стратегию мягкой, средней и жесткой силы. Так, в качестве мягкого подхода ЕС должен сначала активизировать дипломатический диалог и взаимодействие с третьими странами, чтобы понять, почему они не поддерживают Украину, после чего найти возможности изменить эту позицию. Используя «средний» подход, ЕС должен поддерживать гражданское общество и следственные организации, которые публикуют информацию о том, как деятельность поддерживающих Россию третьих стран влияет на украинский конфликт. «Жесткий» подход предполагает применение угроз в отношении третьих стран за последствия их нежелания поддержать ограничения в отношении России.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Москве удалось противостоять стараниям Запада надавить на нее во время украинского кризиса, и попытки поставить Россию на колени провалились. По его словам, G7 в Европе «купилась» на американское представление о том, что Россия может быть побеждена экономически с помощью санкций. Однако этого не произошло, и мир осознал, что США больше не могут диктовать свою волю посредством угроз или применения односторонних экономических санкций, инициированных американцами.