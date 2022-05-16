Politico: Байден столкнулся с новым «энергетическим кошмаром»

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Американское руководство столкнулось с новым «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в Соединённых Штатах, пишет Politico. В публикации отмечается, что скачок цен на энергоресурс угрожает дальнейшим ростом инфляции в стране. Автор статьи уточнил, что стоимость природного газа в США выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие.

Пока администрация президента США Джо Байдена боролась с ростом цен на бензин, в стране настал более серьёзный «энергетический кошмар», — сказано в материале издания.

Издание указывает на то, что увеличение стоимости привело к удорожанию всех аспектов жизни американцев: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией.

Американский президент Джо Байден ранее обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемии коронавируса. Лидер Соединённых Штатов отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин. Он добавил, что власти способны справиться с этой проблемой, и заявил, что на Украине на складах находятся 20 миллионов тонн зерна. По словам Байдена, если получить доступ к этим ресурсам, то цены снизятся.