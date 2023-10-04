«Политический зуд»: сенатор о решении Парижа поставлять Армении технику Сенатор Карасин: решение Парижа поставлять Армении технику вызвано его амбициями

Фото: МО Франции

Готовность Франции поставлять Армении военную технику свидетельствует о намерении продолжать конфликт на Южном Кавказе, заявил NEWS.ru глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, куда важнее работать над мирным взаимодействием между всеми государствами, включая Армению и Азербайджан, и обсуждать гуманитарную ситуацию при переезде из Карабаха в Армению.

Довольно тревожная новость. Франция, видимо, хочет возобновить кровопролития на Южном Кавказе? Хотелось бы сосредоточиться не на поставках бронетехники, а на продвижении процесса примирения Армении с Азербайджаном <...> Кажется, что у Франции проявился некий военно-политический зуд, который стоит немного уменьшить, — заявил Карасин.

Он добавил, что Москва внесла свой вклад в умиротворение и создание нормальных условий в регионе, так что сейчас нет необходимости вмешиваться с новыми инициативами. Карасин также подчеркнул, что все вопросы уже решены, Карабах признан частью Азербайджана и нужно просто способствовать развитию взаимопонимания Армении с Азербайджаном.

Ранее Франция одобрила предоставление военной техники Армении в планируемом межгосударственном договоре, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна. Детали планируемого соглашения министр иностранных дел Франции разглашать не стала, отметив лишь, что поставки техники позволят Армении защититься.