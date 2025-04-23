«Политические манипуляции»: Китай ответил на обвинения Украины МИД Китая: Пекин выступает против безосновательных обвинений Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пекин решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций со стороны Киева, сообщил на брифинге в среду представитель китайского МИД Го Цзякунь. До этого в украинское внешнеполитическое ведомство был вызван посол КНР Ма Шенкунь. Поводом для этого стали данные о «китайских солдатах» на Украине и привлечении китайских компаний к производству в России продукции военного назначения, передает РИА Новости.

Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций, — подчеркнул Го Цзякунь.

До этого сообщалось, что китайская клиника «Шэндэ» поможет восстановить двигательную активность ног мальчика, который подорвался на мине в зоне спецоперации. Как указал председатель Российского детского фонда (РДФ) Дмитрий Лиханов, он проживает в Северодонецке. Несовершеннолетний уже перенес несколько операций.

По словам главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, украинский лидер Владимир Зеленский превратил Украину в милитаризированное государство в состоянии вечной войны с соседями. Он отметил, что президент заболел идеей сделать из страны «восточноевропейский Израиль».