«Политическая ложь»: МИД КНР о заявлении Блинкена про «агрессию Китая»
МИД КНР назвал политической ложью рассуждения Блинкена об «агрессии Китая»
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:11, 11 февраля 2022
Энтони БлинкенФото: Francisco Canedo/XinHua/Global Look Press
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Рассуждения госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии Китая» являются политической ложью, сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его мнению, такими заявлениями американские власти пытаются оправдать теорию «китайской угрозы» и оказать давление на Пекин, сообщает ТАСС.
Это политическая ложь. Американская сторона говорит о «китайской угрозе», чтобы оклеветать Китай, оказать давление и сдерживающее воздействие на развитие нашей страны, — подчеркнул Лицзянь.
По его словам, подобные высказывания Блинкена доказывают, что США руководствуются предрассудками и соображениями времён холодной войны. Китай выступает решительно против таких высказываний.
Ранее американский госсекретарь сказал, что Китай стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической мировой державой, а Соединённые Штаты и Австралия должны противостоять этому.
Также Блинкен заявил, что Россия бросает вызов не только Украине, но и безопасности граждан всего мира, в том числе и Австралии.