«Политическая ложь»: МИД КНР о заявлении Блинкена про «агрессию Китая»

Рассуждения госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии Китая» являются политической ложью, сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его мнению, такими заявлениями американские власти пытаются оправдать теорию «китайской угрозы» и оказать давление на Пекин, сообщает ТАСС.

Это политическая ложь. Американская сторона говорит о «китайской угрозе», чтобы оклеветать Китай, оказать давление и сдерживающее воздействие на развитие нашей страны, — подчеркнул Лицзянь.

По его словам, подобные высказывания Блинкена доказывают, что США руководствуются предрассудками и соображениями времён холодной войны. Китай выступает решительно против таких высказываний.

Ранее американский госсекретарь сказал, что Китай стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической мировой державой, а Соединённые Штаты и Австралия должны противостоять этому.

Также Блинкен заявил, что Россия бросает вызов не только Украине, но и безопасности граждан всего мира, в том числе и Австралии.