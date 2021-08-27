Политическая биология: в Афганистане начинается «внутривидовая» борьба

Ответственность за два взрыва в четверг, жертвами которых стали около 160 человек, взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В самом ли деле сработали её шахиды или это попытка приписать себе чужие «подвиги» — не имеет в данном случае никакого значения. Возможно, джихадисты хотят, чтобы в Афганистане и в мире знали, что они участвуют в этой игре на равных.

Принятие на себя ответственности за теракт со стороны «третьей силы» во внутриафганском конфликте переводит его из «плоскостного» противостояния «талибы — прозападные силы» в «трёхмерную» конструкцию, в которой возможны совершенно неочевидные и, более того, невероятные с точки зрения здравого смысла альянсы.

Интуитивному восприятию внешнего наблюдателя противоречит, что талибы, от которых в панике бегут западные войска и светские афганцы, являются с точки зрения джихадистов «прозападными силами». Но теракты в Кабуле в четверг, как сами представители ИГИЛ заявляют, нацелены не только против американцев и других западных граждан, но и против победивших талибов — на своих веб-ресурсах группировка обвиняет тех в «сотрудничестве с США» и «содействии в эвакуации западных шпионов».

В те годы, когда конфликт в Афганистане проходил по водоразделу между, как ранее выразился один политолог в беседе с NEWS.ru, «афганцами светскими и афганцами бородатыми», западная коалиция и их местные союзники не делали различий, кто именно совершает нападения на американских военных и афганских школьных учителей. Они были для Запада одинаково «бородатыми». Для внешних наблюдателей часто оставалось за кадром, что происходит на территориях, где правительственная армия не осуществляет контроль.

Но зная эти вещи, вчерашние теракты в Кабуле не выглядят настолько шокирующими. Например, талибы прямо в день взятия ими афганской столицы, 15 августа, нашли и расстреляли сидевшего в правительственной тюрьме главаря так называемого «Исламского государства» Центральной Азии Абу Омара Хорасани. Как известно из биологии, внутривидовая борьба является самой беспощадной.

Очень серьёзным заблуждением западных политиков и военных, приводящим к колоссальным провалам в Афганистане, является то, что «Талибан» и ИГИЛ воспринимаются ими как независимые друг от друга группировки, в то время как в действительности это часто одни и те же лица, поясняет NEWS.ru востоковед Андрей Серенко.

И «Талибан», и несколько исламистских группировок, именующих себя подразделениями ИГИЛ, в реальности являются различными брендами одной и той же «зонтичной» структуры, известной как «Хаккани» (запрещена в РФ. — NEWS.ru). Лидер этой структуры в официальной иерархии «Талибана» является заместителем его лидера. Андрей Серенко эксперт, Центр изучения Афганистана эксперт, Центр изучения Афганистана

Xinhua/Global Look Press

По данным американской и британской разведок, афганское крыло ИГИЛ базируется в провинции Хорасан на востоке страны. Запутанность в отношениях местных джихадистов с талибами и отсутствие чётких границ в рядах тех и других иллюстрирует то, что вторым лицом в игиловской иерархии одно время являлся Абдул Рауф Ализа, некогда сам бывший активным участником движения «Талибан» (он был убит при американском авианалёте в 2015 году). Сегодня же афганских джихадистов возглавляет Шахаб аль-Мухаджар — опять же бывший полевой командир талибов.

То есть игиловцы и талибы ходят между этими группировками туда-сюда — иногда из-за личных обид на бывших соратников, иногда по тактическим или даже коммерческим соображениям, говорит эксперт.

Разница между талибами и игиловцами — как между пепси и кока-колой. У них разные флаги, немного разная практика, но «на вкус» они практически неотличимы. И это неудивительно, потому что исполнителей терактов назначают «диспетчеры» «Хаккани» по указанию из Исламабада, и они же решают, кто берёт на себя ответственность за них, — объясняет Серенко.

По словам Серенко, именно «Хаккани», являющаяся фактически афганским подразделением пакистанской разведки, выполняет функции диспетчера всех без исключения терактов и боевых операций оппозиции в Афганистане.

Поэтому постоянные столкновения на местах между талибами и игиловцами — это не проявление каких-то непримиримых политических, идеологических или религиозных разногласий между ними; это, утверждает эксперт, криминального характера делёжка рынка рабочей силы джихадистов.

Для самих афганцев близкородственные связи между якобы враждующими талибами и игиловцами — никакой не секрет, поскольку ряд руководителей обеих группировок приходятся друг другу свёкрами, зятьями или шуринами. В пятницу провозгласивший себя ранее президентом Афганистана Амрулла Салех раскрыл «страшную тайну» — что ячейки ИГИЛ берут своё начало из «Талибана».

У нас есть доказательства, что ячейки ИГИЛ-К имеют корни в группировках «Талибан» и «Хаккани», в частности в тех, которые действуют в Кабуле. Талибы отрицают свои связи с ИГИЛ, потому что они усвоили уроки от своих хозяев, — написал он в своём Twitter.

Каждому «бренду» важно отчитаться перед своими спонсорами о числе привлечённых бойцов и совершённых ими терактов. Поэтому руководители этих «брендов» воюют между собой за «кадры» точно так же, как за любой другой ресурс, объясняет Серенко.

Что касается теракта в Кабуле в четверг, то, уверен эксперт, ИГИЛ не имеет к нему никакого отношения, просто «диспетчерам» показалось выгодно делегировать ответственность за него на эту группировку, как наиболее одиозную в глазах мирового сообщества.

Это такой своеобразный прощальный салют от оппозиции уходящим американцам и убегающим с ними «пособникам оккупантов». В идеологии исламистов немыслимо просто так отпустить «предателей» с миром, — указывает эксперт.

Примечательно, что командование США не отрицает, что обменивается разведывательной информацией с талибами — теми самыми, от которых оно же спасает на своих самолётах афганских «коллаборационистов».

Вчера талибы заявили, что среди погибших во время взрыва в аэропорту имени Хамида Карзая было почти 30 их бойцов, — это согласуется с заявлениями игиловцев о том, что террорист-самоубийца провёл атаку против «американских военных и талибских бойцов». Примечательно, что американское командование в Афганистане сообщило о гибели только 14 своих военнослужащих.

То, что среди погибших талибов больше, чем американцев, говорит лишь о том, что для диспетчеров из «Хаккани» голодранцы из «Талибана» не более чем пушечное мясо, и никто их не считает. Как пел Виктор Цой, война — дело молодых. В Афганистане, где преобладает молодёжь моложе 27 лет и у которой нет никаких перспектив в жизни, джихад — единственная возможность хоть как-то занять себя. И рынок этот неисчерпаем, — говорит востоковед.

По заявлениям Пентагона, до 31 августа, последнего дня эвакуации из Афганистана, весьма вероятны новые «прощальные салюты» — теракты в исполнении шахидов.