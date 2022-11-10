Политолог объяснил, почему посещать саммит G20 больше нет смысла Политолог Шаповалов: дискуссии на саммите G20 сведутся к обвинению России

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Посещать саммит G20 больше нет смысла, так как цели, которые организация преследовала при создании, исказились, заявил в беседе с «Радио 1» политолог Владимир Шаповалов. По его словам, дискуссии в этом году будут сведены к открытому обвинению российских властей. Эксперт считает, что в условиях прокси-войны Запада против России конструктивный диалог между этими сторонами невозможен.

Не думаю, что в нынешних условиях жесткого противостояния, по сути прокси войны, которую Запад ведет против России, возможны какие бы то ни было конструктивные диалоговые форматы между Западом и РФ, в том числе и в рамках G20. Скорее всего, работа сведется к открытому противостоянию и обвинениям со стороны Запада в отношении России, — заявил Шаповалов.

При этом специалист отметил, что саммит G20 наряду с Генеральной Ассамблеей ООН является площадкой, на которой теоретически возможно конструктивно обсудить мировые проблемы.

Телеведущий Евгений Попов ранее заявил, что на саммите G20 не будет принято решений, которые могли бы помочь России, но он мог бы быть использован делегацией во главе с Сергеем Лавровым, чтобы донести до зарубежных коллег позицию государства по главным на сегодняшний день вопросам. По его словам, на саммите также будут присутствовать партнеры России, с которыми будет возможным обсуждение двусторонней повестки.