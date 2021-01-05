Полиция Вашингтона начала задержания за нарушение комендантского часа

Полиция Вашингтона задержала порядка 30 человек за нарушение комендантского часа, который действует в столице США с 18:00 по местному времени, сообщает телеканал NBC.
Сообщается, что по состоянию на 21.30 (05.30 мск четверга) полиция задержала порядка 30 человек,
Как сообщал NEWS.ru, ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.
6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.
Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.
Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.
После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.