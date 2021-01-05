Полиция Вашингтона начала задержания за нарушение комендантского часа

https://static.news.ru/photo/f78265f0-509c-11eb-ba5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Полиция Вашингтона задержала порядка 30 человек за нарушение комендантского часа, который действует в столице США с 18:00 по местному времени, сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что по состоянию на 21.30 (05.30 мск четверга) полиция задержала порядка 30 человек, передаёт РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.