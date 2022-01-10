Полиция в Алма-Ате проводит жёсткие задержания

Полицейские в Алма-Ате проводят точечные задержания, сообщает корреспондент ТАСС. По его словам, пассажиров одного из автомобилей города, в том числе и водителя, положили лицом вниз и начали проверку.

Жёсткое задержание произошло на площади Республики после того, как силовики заблокировали проезд по дороге из-за того, что водитель автомобиля проигнорировал сигнал к остановке транспортного средства, сообщает источник.

Военные патрули также несут службу в прилегающих к площади кварталах. Особое внимание патрулей сконцентрировано на проспекте Назарбаева.

Ранее стало известно, что «красный» уровень террористический угрозы введён в Жамбылской области Казахстана, а в Алма-Ате установлены блокпосты. Военные останавливают все автомобили и выводят людей с поднятыми руками для досмотра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.