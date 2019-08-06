https://static.news.ru/photo/46096b30-b862-11e9-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Toberman/Facebook

Техасские полицейские устроили «минутку позора» на улицах Галвестона. Мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в частные владения, посадили на верёвку и провели по городу.

Арестованный был чернокожим. «Узника» сопровождал полицейские верхом на лошади. Стражи порядка объясняли свои действия тем, что «более подходящего транспорта» нужно было ждать слишком долго.

Фотографии бравых «техасских рейнджеров», ведущих на веревке чёрного мужчину, стали популярны в Facebook. Это зрелище вызвало возмущение пользователей, прямо сравнивающих его с временами рабства или с акциями ку-клукс-клана 1920-х годов, пишет « Риду с».

После общественного резонанса начальник полиции Галвестона вынужден был принести извинения.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп предложил принять меры по отношению к женщинам из Демократической партии. По его словам, эти политики произносят полные ненависти, подлые и отвратительные слова. Несмотря на это, они получают поддержку от демократов, отметил глава государства.