Полиция Тбилиси разгоняет протестующих у парламента перцовыми спреями

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Сотрудники полиции Грузии разгоняют протестующих против принятия законопроекта об иноагентах у парламента республики в Тбилиси, для этого силовиками используются перцовые спреи, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Уточняется, что на прилегающих к зданию улицах сохраняется напряженная обстановка.

Согласно публикации, полицейские использовали против митингующих перцовый спрей после того, как участники протеста установили перед их кордоном мусорные баки. Для разгона людей было мобилизовано большое количество бойцов спецназа. На месте митинга работают медики, оказывающие помощь пострадавшим.

По информации ТАСС, силовики пытаются оттеснить протестующих от задней части здания парламента. Происходящее перерастает в стычки. Полицейские также задействовали водомет, митингующие постепенно отходят.

Ранее комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении закон об иностранных агентах. Дискуссии о проекте продолжались почти 10 часов, в ходе них депутат Хатия Деканоидзе кинула бутылку в коллегу Гурама Мачарашвили, еще 14 оппозиционных депутатов удалили из зала.

Также ранее в ходе протестов против закона об иноагентах в Тбилиси был задержан бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили. Ему вменяют неподчинение полиции и хулиганство.