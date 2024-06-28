Полиция раскрыла трюк с похищением данных у пассажиров самолетов Guardian: австралиец крал данные людей в самолетах с помощью поддельного Wi-Fi

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Жителю Западной Австралии предъявили обвинения за кражу личной информации у пассажиров самолетов с помощью созданных поддельных сетей Wi-Fi, пишет The Guardian. По информации журналистов, 42-летний мужчина предстанет перед мировым судом города Перт.

Обвинения в девяти киберпреступлениях были выдвинуты на фоне хищения данных с телефонов, отметили в издании. Австралиец при помощи имитации законных сетей получал личную информацию пассажиров.

Фальшивые страницы предположительно были созданы в аэропортах Перта, Мельбурна и Аделаиды, на внутренних рейсах и в других местах, которые, по словам полиции, были связаны с предыдущей работой этого человека, — говорится в статье.

Ранее мошенники выдумали «Единую медицинскую службу» и теперь от имени организации звонят россиянам, чтобы получить доступ к «Госуслугам» и завладеть личными данными, заявила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Как правило, они интересуются, когда была сделана последняя флюорография, а после сообщают об устаревших данных, которые нужно обновить. Для этого они просят номер СНИЛС или код из СМС, констатировала она.

До этого в Госдуму РФ внесли законопроект, который позволит существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий с использованием мобильной связи. Предложенные меры послужат, в том числе укреплению антитеррористической безопасности.