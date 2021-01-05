Полиция проверяет сообщения о наличии взрывных устройств в Вашингтоне

Полиция США на фоне протестов сторонников действующего президента Дональда Трампа проверяет информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне.
В полицию стали поступать сообщения о том, что в нескольких районах американской столицы могут быть заложены самодельные взрывные устройства. Отмечается, что в проверке этих сообщений задействованы представители федеральных и местных правоохранительных органов. Пока никто не может сказать, насколько реальна эта угроза,
Ранее стало известно, что протестующие против итогов выборов сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал сената, который вынужден был прервать заседание. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и мэр Вашингтона Мюриэль Баузер призвали Национальную гвардию очистить здание Капитолия от протестующих. В американской столице введён комендантский час, полиция задерживает митингующих.
Мэр Вашингтона Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени из-за протестов в поддержку действующего президента Дональда Трампа.
Как сообщал NEWS.ru, Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно.