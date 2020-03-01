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Сотрудники правоохранительных органов Турции пришли в офис российского государственного издания Sputnik в Стамбуле. Они задержали главного редактора издания.

Кроме того, по словам главы МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян, силовики задержали ещё одного сотрудника редакции. Кроме того, трое журналистов с 29 февраля находятся в полицейском участке в столице страны, где в их квартиры «вломились националисты».

Турция, это что??? — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее, как писал NEWS.ru, Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских».

В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков.