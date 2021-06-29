Полицейские Киева применили слезоточивый газ во время столкновений с протестующими представителями малого бизнеса у здания офиса президента Украины. Об этом сообщает издание «Страна».

На акцию «Похороны малого бизнеса» вышли несколько сотен человек. Они подошли к офису президента Украины. Полиция потребовала от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало конфликт.

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. В настоящее время проход на площадь перед офисом президента заблокирован.

Протесты предпринимателей начались ещё в конце 2020 года. Изначально они требовали отмены ограничений на предпринимательскую деятельность, введенных из-за пандемии, а также принять законопроекты об упрощённой системе налогообложения и отмене обязательного использования кассовых аппаратов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) выявила хищение денежных средств, которые были направлены на строительство отделения для приёма больных коронавирусом. Инцидент произошёл в Закарпатской области, где местные предприниматели победили в тендере на строительство и ремонт больницы.