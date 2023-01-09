Полиция освободила государственные здания в столице Бразилии

Фото: ТАСС

Бразилия

Бразильской полиции удалось освободить здания государственных структур от протестующих, сообщает местное издание O Globo. Уточняется, что силовики вернули контроль над зданиями трех ветвей власти.

Судя по всему, речь идет о Национальном конгрессе (парламент), Федеральном верховном суде и резиденции президента Бразилии. Отмечается, что протестующим удалось их захватить благодаря тому, что немногочисленная охрана пустовавших в нерабочий день объектов оказалась не в состоянии дать им отпор.

По предварительным данным, в протестах и столкновениях с полицией участвовали около 5 тыс. человек. Они забрасывали полицейских камнями и палками. Силовики в ответ применяли дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом. Известно, что 150 человек были задержаны, из которых 30 уже поместили под арест.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.

В итоге 8 января сторонники Болсонару устроили беспорядки в столице Бразилии.