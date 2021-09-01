Полиция ограничила доступ в центр Копенгагена лицам с криминальным прошлым

Полиция столицы Дании — Копенгагена — выделила четыре зоны в центре города, куда по ночам перестанут пускать лиц с криминальным прошлым. Это сделано для безопасности остальных граждан, сообщает РИА Новости.

Эти районы являются самыми популярными у туристов. Там большое количество баров и ресторанов. Принятые меры пока будут действовать не менее двух лет.

С полуночи до 05:00 вводится запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осуждён, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление, — говорится в сообщении полиции.

Нарушение этого запрета будет караться штрафом в размере 10 тысяч крон (более $1,6 тысячи), повторное — тюремным заключением на срок до 30 суток.

Ранее сообщалось, что ценные вещи и деньги, найденные на улице, нельзя присвоить себе — такие действия будут считаться воровством. Об этом рассказал криминалист Михаил Лапидус.

По его словам, нужно либо позвонить в полицию и ждать у находки, пока приедут силовики, либо самостоятельно отнести её полицейским. Он рассказал, что сам недавно столкнулся с таким случаем: его ребёнок потерял в парке телефон, его кто-то нашёл и сразу выключил. Таким образом, тот, кто нашёл аппарат, попал под статью.