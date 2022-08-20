В Армении сотрудники правоохранительных органов сумели обезвредить вооруженного мужчину, который ворвался в здание мэрии города Масисю Об этом сообщил вице-мэр города Норайр Акопян. Его слова приводит Sputnik Армения.
Правоохранителям удалось обезвредить злоумышленника... Однако он пока остается в здании мэрии, — сказал Акопян.
Ранее СМИ сообщили, что вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии города Масис и начал вести там беспорядочный огонь.
По информации местных жителей, мужчина с гранатой — 36 летний местный житель. Ранее он входил в состав совета старейшин (городского совета) Масиса.
Причины его действий пока неизвестны.
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