Полиция обезвредила мужчину с гранатой, ворвавшегося в мэрию Масиса

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В Армении сотрудники правоохранительных органов сумели обезвредить вооруженного мужчину, который ворвался в здание мэрии города Масисю Об этом сообщил вице-мэр города Норайр Акопян. Его слова приводит Sputnik Армения.

Правоохранителям удалось обезвредить злоумышленника... Однако он пока остается в здании мэрии, — сказал Акопян.

Ранее СМИ сообщили, что вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии города Масис и начал вести там беспорядочный огонь.

По информации местных жителей, мужчина с гранатой — 36 летний местный житель. Ранее он входил в состав совета старейшин (городского совета) Масиса.

Причины его действий пока неизвестны.

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