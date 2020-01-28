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Полиция обнаружила на месте крушения вертолёта баскетболиста Коби Брайанта тела только трёх человек из девяти.

В настоящий момент поиски погибших продолжаются. Очевидцев трагедии просят предоставить любые фото- и видеоматериалы, которые помогут в расследовании, сообщает TMZ.

Как писал NEWS.ru, в Сеть попала аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта. Во время разговора наземные службы предупредили пилота о сильном тумане. Воздушная машина должна была проследовать в зону ожидания, чтобы не мешать самолётам, совершавшим второй круг в соседнем аэропорту. Затем пилоту разрешили возобновить полёт. Незадолго до авиакатастрофы диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности.

Коби Брайант погиб 26 января. Вместе с ним на борту находились дочь Джианна Мария Оноре и ещё семь человек. Спортсмен направлялся на баскетбольную тренировку.