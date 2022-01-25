Полиция начала изучать нарушения антиковидных мер в резиденции Джонсона

Британская полиция начала расследование в связи с информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10, заявила глава лондонской полиции Крессида Дик. По её словам, правоохранители проверят все сведения о проходивших в резиденции премьера мероприятиях, сообщает Sky News.

Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследование в связи с несколькими мероприятиями, проходивших на Даунинг-стрит и улице Уайтхолл в последние два года, в связи с информацией о возможных нарушениях ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, — сказала она.

Ранее газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На нём изображены Джонсон с супругой за столом. Позднее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на эту вечеринку. В нём были указаны около 100 человек, но в итоге мероприятие посетили 30 гостей. Однако это был не единственный подобный случай.

По данным газеты The Daily Telegraph, 16 апреля 2021 года, накануне похорон принца Филиппа, в резиденции Джонсона прошли две вечеринки. Одним из тех, кто устроил банкет, оказался уже экс-директор по коммуникациям премьер-министра Джеймс Слэк. При этом имя второго сотрудника офиса Джонсона, также устроившего вечеринку, не разглашается. Отмечается, что Джонсон в период с 15 по 17 апреля был в своей загородной резиденции Чекерс. Сам премьер извинился перед королевой Елизаветой II за эти вечеринки.