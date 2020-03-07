https://static.news.ru/photo/e81555d6-608e-11ea-ba1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Полиция Республики Кипр разогнала демонстрантов, протестовавших против временного закрытия четырёх из пяти переходов через внутреннюю границу острова. Она разделяет территории проживания греко-кипрской и турко-кипрской общин. КПП закрыли как меру против распространения коронавируса.

Инцидент произошёл на пропускном пункте в старой Никосии. Более 100 участников акции пытались проникнуть с севера на юг острова. Чтобы их остановить, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, сообщает Cyprus Mail. Во время столкновений с демонстрантами один полицейский получил травмы, которые привели к его госпитализации.

На том же месте неделю назад прошла аналогичная акция, но по другую сторону границы. Тогда её участникам удалось прорваться через кордон силовиков. Демонстрации устраивают сторонники единого Кипра.

Ранее NEWS.ru писал о столкновениях, возникших в связи с массовой миграцией беженцев. По мнению греческих властей, турецкая сторона намеренно толкала их на нелегальный переход границы. В отдельных местах греческая полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ Анкара привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа. В стычках с силовиками ранения получили 164 мигранта.