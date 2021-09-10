Полиция Капитолия предложила наказать офицеров после штурма в январе

Полиция Капитолия выступила с предложением применить административные меры наказания в отношении шести сотрудников за действия, совершённые ими во время штурма здания сторонниками бывшего лидера США Дональда Трампа в январе текущего года, сообщается на сайте ведомства. Тогда беспорядки прошли в связи с недовольством лояльных к Трампу американцев процессом подсчёта голосов и результатом президентских выборов.

Как отмечается , в результате внутреннего расследования 38 дел управлением профессиональной ответственности (УПР) не было обнаружено признаков преступлений. Вместе с тем УПР установило личности офицеров, которые фигурировали в 26 делах, в 20 из них ведомство нарушений не выявило.

Однако в отношении шести сотрудников были рекомендованы дисциплинарные взыскания — три за неподобающее поведение и по одному за несоблюдение указаний, неправомерные замечания и неправомерное распространение данных.

Ранее сообщалось, что по делу о захвате Капитолия США задержан первый военнослужащий на действительной службе. Как отмечается, им оказался майор Кристофер Уорнагирис. Задержание произошло в Виргинии спустя четыре месяца после произошедших событий. Ему предъявлены федеральные обвинения в нападении на стражей порядка и воспрепятствовании правоохранительным органам.

Инцидент произошёл 6 января. Толпа сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа разгромила американский Капитолий и временно помешала утверждению выборов главы государства, на которых победил оппонент Трампа Джо Байден.

В связи с этим Трампу был объявлен импичмент в палате представителей, однако в сенате президента оправдали.