Полиция Капитолия опровергла смерть офицера во время протестов

https://static.news.ru/photo/7b3fb5a0-515b-11eb-b6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Пресс-служба полиции Капитолия заявила, что распространённые ранее американскими СМИ сообщения о гибели офицера во время протестов в Вашингтоне 6 января не соответствуют действительности.

Сообщения СМИ относительно смерти сотрудника полиции Капитолия неверны. Хотя несколько сотрудников были ранены и госпитализированы вчера, ни один сотрудник полиции Капитолия не умер, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее о гибели офицера полиции сообщил телеканал CNN. Журналист канала сослался на три источника, которые утверждали, что правоохранитель получил множество травм по время беспорядков у Капитолия и умер.

Как сообщал NEWS.ru, 6 января в ходе беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне погибла сторонница Трампа ветеран ВВС США Эшли Бэббит. 35-летняя женщина получила огнестрельное ранение, когда пыталась пролезть в проём забаррикадированной двери. Её экстренно доставили в больницу, но спасти Бэббит не удалось. Кроме неё, в беспорядках погибли ещё три человека.

Позднее полицейский, стрелявший в женщину в американском Капитолии, был отправлен в отпуск до окончания расследования.