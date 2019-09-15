https://static.news.ru/photo/d371702c-d7ba-11e9-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Греческие полицейские обезвредили преступную группировку, которая незаконно ввозила на территорию страны оружие и боеприпасы и торговала ими. Операция по задержанию прошла на Крите после нескольких месяцев расследования.

По данным правоохранительных органов, нелегальный товар доставлялся из Албании. С осени прошлого года было осуществлено четыре поставки.

В Ханье 14 сентября остановили прибывший на пароме грузовик, перевозивший четыре автомата Калашникова, шесть магазинов к ним, 122 566 патронов и запчасти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении 11 граждан Греции и пяти иностранцев. Под арестом находятся шестеро греков, в домах которых обнаружили боевое и охотничье оружие, патроны, множество мобильных телефонов и телефонных карт. Также были конфискованы легковые и грузовые автомобили, использовавшиеся для преступной деятельности.

Полиция считает, что за изъятое оружие и боеприпасы группировка могла получить €232 тысячи, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что целый склад оружия обнаружил уроженец Дагестана на недавно купленном приусадебном участке в СНТ «Поречье» Одинцовского городского округа. Хозяин земли решил разобрать старый гараж и нашёл там предметы, похожие на автомат АКСУ с шестью магазинами, более 100 патронов калибра 5,45 мм, пять гранат, шесть запалов и ручную светозвуковую гранату «Факел».