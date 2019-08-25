Для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части, полиция Гонконга первый раз с начала антиправительственных демонстраций использовала водяные пушки.
До этого полиция уже применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ, пишет
Правоохранители расчищали водяными пушками установленные демонстрантами баррикады. Протестующих на этой части дороги не было.
Полицейские обзавелись тремя автомобилями с водомётами в мае 2018 года. Их пушки могут выстреливать более, чем на 50 метров. Расход воды – 1200 литров в минуту. Воду при этом можно смешать со слезоточивым газом.
Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Жители выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Противники закона уверены, что это подорвёт независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Ранее News.ru писал, что полиция города задержала 29 человек в ходе протестов в нескольких районах.