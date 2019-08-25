https://static.news.ru/photo/c95fd872-c72e-11e9-9b5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части, полиция Гонконга первый раз с начала антиправительственных демонстраций использовала водяные пушки.

До этого полиция уже применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ, пишет South China Morning Post . После этого на место противостояния прибыли два оборудованных водомётами автомобиля.

Правоохранители расчищали водяными пушками установленные демонстрантами баррикады. Протестующих на этой части дороги не было.

Полицейские обзавелись тремя автомобилями с водомётами в мае 2018 года. Их пушки могут выстреливать более, чем на 50 метров. Расход воды – 1200 литров в минуту. Воду при этом можно смешать со слезоточивым газом.

Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Жители выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Противники закона уверены, что это подорвёт независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

Ранее News.ru писал, что полиция города задержала 29 человек в ходе протестов в нескольких районах.