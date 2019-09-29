Протесты в Гонконге охватили район Адмиралтейство. После того как демонстранты забросали «коктейлями Молотова» и камнями здание правительственного комплекса, полицейские применили слезоточивый газ и водомёты.
Этому предшествовали столкновения стражей порядка с демонстрантами на Хэннесси-роуд, отмечает
По подсчётам организаторов акции, в протестах, посвящённых пятилетней годовщине начала «Движения зонтиков», приняли участие около 300 тысяч человек. Следующий марш намечен на 1 октября.
Ранее News.ru писал, что протестующие в Гонконге применяют тактику разрозненных акций, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия.