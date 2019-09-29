https://static.news.ru/photo/26e9297c-e2a9-11e9-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Протесты в Гонконге охватили район Адмиралтейство. После того как демонстранты забросали «коктейлями Молотова» и камнями здание правительственного комплекса, полицейские применили слезоточивый газ и водомёты.

Этому предшествовали столкновения стражей порядка с демонстрантами на Хэннесси-роуд, отмечает РИА Новости .

По подсчётам организаторов акции, в протестах, посвящённых пятилетней годовщине начала «Движения зонтиков», приняли участие около 300 тысяч человек. Следующий марш намечен на 1 октября.

Ранее News.ru писал, что протестующие в Гонконге применяют тактику разрозненных акций, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия.