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Полиция Гаити ликвидировала семь подозреваемых в убийствe президента

23:05, 08 июля 2021
Фото: JB Autissier/imago stock&people/Global Look Press
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До семи увеличилось число ликвидированных наёмников, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил глава национальной полиции Леон Шарль, его слова приводит РИА Новости.

Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения, — сказал шеф полиции, уточнив при этом, что трое из убитых были иностранцами.

Ранее сообщалось о ликвидации четырёх подозреваемых.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

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