Полиция Франции установила личность напавшего на прихожан в Ницце

https://static.news.ru/photo/7b54e982-1a76-11eb-b456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Scanella/Global Look Press

Французская полиция нашла в Ницце сумку мужчины, который напал на прихожан в соборе Нотр-Дам и убил троих из них. В сумке оказалось удостоверение личности уроженца Туниса 1999 года рождения, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Полиция заявила, что в сумке нападавшего помимо удостоверения сотрудника Красного Креста на его имя были также Коран, ещё два ножа и два мобильных телефона, сообщает НСН.

Это удостоверение действительно принадлежит нападавшему, — сказал Рикар на пресс-конференции после обнаружения новых улик.

Известно, что террорист изначально попал в Италию через остров Лампедуза ещё 20 сентября, а затем прибыл во Францию. После того как он совершил убийство троих прихожан в Ницце, он был ранен полицией и доставлен в отделение реанимации, где его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Как сообщал NEWS.ru, утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин . Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

Нападение в Ницце уже осудили президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, генсек ООН Антониу Гутерриш и президент США Дональд Трамп.