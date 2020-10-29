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Полиция Франции установила личность напавшего на прихожан в Ницце

08:55, 30 октября 2020 82
Фото: Norbert Scanella/Global Look Press

Французская полиция нашла в Ницце сумку мужчины, который напал на прихожан в соборе Нотр-Дам и убил троих из них. В сумке оказалось удостоверение личности уроженца Туниса 1999 года рождения, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Полиция заявила, что в сумке нападавшего помимо удостоверения сотрудника Красного Креста на его имя были также Коран, ещё два ножа и два мобильных телефона, сообщает НСН.

Это удостоверение действительно принадлежит нападавшему, — сказал Рикар на пресс-конференции после обнаружения новых улик.

Известно, что террорист изначально попал в Италию через остров Лампедуза ещё 20 сентября, а затем прибыл во Францию. После того как он совершил убийство троих прихожан в Ницце, он был ранен полицией и доставлен в отделение реанимации, где его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Как сообщал NEWS.ru, утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

Нападение в Ницце уже осудили президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, генсек ООН Антониу Гутерриш и президент США Дональд Трамп.

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