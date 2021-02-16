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В Австралии расследуют дело об изнасиловании в парламенте

23:44, 16 февраля 2021
Сидней, Австралия Сидней, Австралия Фото: pixabay.com

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон инициировал внутреннее расследование и пообещал изменить «культуру отношения к женщине в парламенте» после сообщений об изнасиловании сотрудницы пресс-службы главы Минобороны в кабинете министра, расположенном в здании парламента.

То, что меня потрясло в первую очередь и продолжает поражать, это то, что в наши дни, в наше время молодая женщина может оказаться в такой ситуации, когда она становится уязвимой. И не она в этом виновата, — цитирует РИА Новости премьера.

Моррисон рассказал, что он узнал о происшествии двухлетней давности из СМИ, после того как жертва изнасилования обратилась в полицию и решилась на увольнение из парламента. По словам премьера, кроме полицейского расследования он инициировал внутреннее расследование, касающееся не только факта изнасилования, но и того, почему девушка столкнулась с равнодушием коллег.

Накануне австралийские СМИ опубликовали сообщения о том, что молодая сотрудница пресс-службы министра обороны страны Бриттани Хиггинс подала 12 февраля в полицию заявление об изнасиловании, произошедшем в ночь на 23 марта 2019 года в здании парламента. Она утверждает, что её изнасиловал товарищ по работе, который заранее напоил её алкоголем, после чего привёз в здание парламента, завёл в кабинет главы Минобороны, где и воспользовался беззащитным положением девушки.

По словам Хиггинс, насильник был «восходящей звездой в правящей коалиции Австралии», поэтому она не была уверена, что сможет противостоять его влиянию. В течение двух лет она разрывалась между заявлением в полицию и «работой мечты».

Как сообщал NEWS.ru, Верховный суд Лахора в Пакистане объявил вне закона «тестирование на девственность» для жертв изнасилования. Несмотря на призывы ООН отменить подобную практику, она всё ещё существует во многих странах, включая США.

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