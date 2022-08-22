Полиция Австралии перехватила крупнейшую в истории партию фентанила

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Крупнейшая в истории страны партия синтетического анальгетика фентанила конфискована в Австралии. По данным полиции, также изъят фентамин. Оценочная стоимость изъятого препарата составляет $18,5 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Более 1 килограммов фентанила и 30 килограммов метамфетамина были спрятаны в промышленном токарном станке, который доставили из канады в Мельбурн в декабре 2021 года. В ходе совместной спецоперации федеральной полиции и погранслужбы страны удалось выявить лиц, организовавших доставку наркотиков на территорию Австралии.

По словам полицейских, до этого момента они перезватывали лишь небольшие партии препарата — до 30 грамм. В последний раз это случилось в 2017 году.

Фентанил является опиоидным синтетическим анальгетиком. Он применяется в медицине в качестве обезболивающего средства. его свойства в раз сильнее морфина и в 50 раз сильнее героина.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 86-летняя женщина пронесла в следственный изолятор апельсины со следами от введения наркотика и пыталась передать их обвиняемому. Пенсионерку подозревают в незаконном хранении и распространении наркотиков, проводится проверка.

Также стало известно, что трое мужчин скончались в воронежском СИЗО, обстоятельства их смерти устанавливают следователи. По предварительной информации, арестанты скончались от отравления наркотиками. Помимо троих умерших, еще двое госпитализированы, один из них находится в реанимации.