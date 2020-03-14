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Сотрудник полиции застрелил четырёх сослуживцев в афганской провинции Кандагар на контрольно-пропускном пункте в местечке Чахар-Гаш.

Согласно данным правоохранительных органов региона, стрелявший был связан с антиправительственными группировками, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддерживающую соглашение между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Соглашение предусматривает вывод американских войск, обмен пленными между правительством и талибами, начало мирных переговоров. В тексте резолюции сказано, что Совбез ООН «приветствует важные шаги», которые направлены на прекращение войны.