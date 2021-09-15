Полицейские США в упор застрелили вооруженного чернокожего

В городе Дель-Норте афроамериканец Роберт Андерсон с мачете бросился на полицейских. Те, чтобы не быть изрубленными были вынуждены открыть огонь на поражение. Нападавший скончался на месте. Видео с происшествием опубликовано на Yotube-канале местного управления полиции.

Только сегодня стало известно о событиях в маленьком городке Дель-Норте, произошедших 25 августа. Шерифу поступила информация, что какой-то водитель перегородил шоссе своим автомобилем и угрожает другим участника дорожного движения. На место выехал наряд, которому удалось убедить Андерсона бросить мачете на землю. Вскоре прибыло подкрепление. Полицейские продолжали переговоры с афроамериканцем, как вдруг он схватил своё оружие, полицейские открыли огонь. Потом удалось установить, что убитый был психически болен.

Ранее на юго-западе Франции полиция была вынуждена застрелить женщину, которая напала на сотрудников с ножом. В Бордо произошла ссора между супругами. На место прибыли полицейские, которые застали женщину с ножом в руках. По какой-то причине она бросилась на правоохранителей и те применили табельное оружие.