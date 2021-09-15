Полицейские США в упор застрелили вооруженного чернокожего

В городе Дель-Норте афроамериканец Роберт Андерсон с мачете бросился на полицейских. Те, чтобы не быть изрубленными были вынуждены открыть огонь на поражение. Нападавший скончался на месте. Видео с происшествием опубликовано на Yotube-канале местного управления полиции.
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Ранее на юго-западе Франции полиция была вынуждена застрелить женщину, которая напала на сотрудников с ножом. В Бордо произошла ссора между супругами. На место прибыли полицейские, которые застали женщину с ножом в руках. По какой-то причине она бросилась на правоохранителей и те применили табельное оружие.