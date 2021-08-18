Польские полицейские убили украинца тугими ремнями

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Общее число погибших в результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула составило 12 человек. Об этом сообщает Reuters.

О стрельбе рядом с воздушной гаванью стало известно 17 августа. Выстрелы были сделаны из американского вертолёта. Издание Pajhwok утверждало, что три человека были убиты, а ещё 10 — ранены. Ситуация...