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Польские полицейские убили украинца тугими ремнями

07:23, 19 августа 2021
Польские полицейские убили украинца тугими ремнями Фото: Stefan Sauer / globallookpress
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В городе Вроцлаве польские полицейские арестовали гражданина Украины за пьяный дебош. После того, как его привезли в вытрезвитель, его связали ремнями из-за чего последний скончался. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Сразу после задержания мужчина начал агрессивно себя вести. Нарушитель укусил одного из стражей порядка за палец и ударил кулаком другого. В помощь правоохранителям прибыл ещё один экипаж полиции. Нарушителя удалось связать ремнями, но он мгновенно начал синеть и потерял сознание, — говорится в статье.

После инцидента была назначена проверка, которая должна установить: находился ли гражданин Украины под воздействием наркотических средств.

Ранее стало известно, что на Украине с начала года зафиксировали три случая заражения дирофиляриозом — заболеванием, вызываемым паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, с медленным развитием и длительным хроническим течением.

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