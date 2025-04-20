Полицейские начали расследование из-за зуба Будды На Шри-Ланке полицейские начали расследование из-за утечки снимка зуба Будды

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Полиция Шри-Ланки начала расследовать утечку в соцсети снимка, на котором якобы изображен зуб Будды, пишет The Guardian. Дело в том, что внутри храма Зуба Будды, где хранится реликвия, запрещена съемка.

Отмечается, что зуб Будды всплыл в Сети впервые с марта 2009 года. В последнее время реликвию смотрели около 12,5 тысячи человек. Выставка продлится до 27 апреля.

Буддисты верят в том, что левый клык Будды хранится в храме Канди. Он также является символом государственного суверенитета.

Ранее в Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта, а также статую фараона Джосера. Находка была сделана недалеко от Каира в районе Саккара.

До этого старший научный сотрудник ИИМК РАН и СГУ Виктор Вахонеев рассказал, что археологи смогли установить связь места кремации и захоронения праха одного из представителей элиты в находках римского периода из некрополя Херсонеса на территории современного Севастополя. Ему оказали особые почести, что говорит о принадлежности погребенного к социальной верхушке общества, уточнил ученый, уточнив, что раскопки проходили с 2020 по 2023 годы.