Столица Афганистана осталась без присмотра полиции

В столице Афганистана полиция отказалась от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В некоторых районах Кабула зафиксированы случаи мародёрства. Люди, пользуясь «вакуумом власти» занимаются разграблением бассейнов и других объектов, рассказал собеседник агентства.

Талибы тем временем заявили, что не примут власть от президента Ашрафа Гани. Ведутся переговоры о передаче власти от других лидеров, в том числе от экс-главы государства Хамида Карзая.

Некоторое время назад движение «Талибан» (запрещено в России) Объявило об установлении контроля на всей территории Афганистана. Военнослужащим правительственной армии талибы порекомендовали возвращаться по домам. Обязанности главы переходной власти в стране принял бывший министр внутренних дел Ахмад Джалали.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что с приходом талибов к власти Афганистан может превратиться в плацдарм для распространения наркотиков и терроризма. По его словам, смена власти в этой стране негативно скажется в первую очередь на соседях по региону.