«Полезный фактор»: политолог о вступлении Египта в БРИКС Политолог Шмелев назвал полезным фактором для Египта вступление в БРИКС

Фото: kremlin.ru

Вступление в БРИКС станет для Египта полезным фактором в связи с обострением противоречий в мире, считает руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев. Комментируя ситуацию ФБА «Экономика сегодня», политолог подчеркнул, что платформа постепенно превращается в аналог G7, объединяя незападные страны.

Само участие в БРИКС является полезным фактором и много значит для незападных стран. Платформа постепенно превращается в аналог G7, которые объединяет страны коллективного Запада, — подчеркнул эксперт.

Так, по словам политолога, участие в БРИКС позволит Каиру усилить внешнеполитические позиции. Пока организация не может превратиться в динамическую структуру и оказывать существенное влияние на международной арене, но в будущем это может произойти, подчеркнул эксперт. Шмелев отметил, что в состав входят страны с различными национальными интересами. Кроме того, БРИКС позволяет странам-участницам выстраивать надежную коммуникацию, усиливать авторитет и обмениваться мнениями, что представляет для Египта большой интерес.

БРИКС пока не является международной организацией, у нее нет сценарных органов, это даже не движение, а своеобразный форум, на котором собираются лидеры многих ведущих государств незападного мира, — пояснил политолог.

Он уточнил, что основная цель БРИКС заключается в обсуждении внешнеполитических вопросов. Страны-участницы согласовывают декларации по различным темам, но при этом не ведут единой политики. Так, в 2014 году был создан Новый банк развития, выступивший альтернативой западным финансовым институтам, напомнил Шмелев.

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко ранее заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, африканское государство заинтересовано в одном из ключевых направлений работы организации — переводе торговли на альтернативные валюты, в том числе национальные.