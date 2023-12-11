«Денежки-то нужны»: политолог о провале санкций Политолог Михеев: возвращение западных компаний в РФ является провалом санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные компании сперва «покривлялись», а теперь стремятся вернуться на российский рынок и для этого готовы на ребрендинг, рассказал в беседе с ИА SM.News политолог Сергей Михеев. По его словам, это свидетельствует о провале политики западных антироссийских санкций.

Как отметил политолог, в Россию возвращаются известные спортивные бренды, аналогичное желание изъявляют корейские автопроизводители, руководство которых разрабатывает механизмы, позволяющие избежать экономического давления со стороны США.

Американцы-то их втянули под обещание, что сейчас они быстро с Россией разберутся. <...> Люди начинают задаваться вопросом: вы нас в это втянули, мы несем убытки, а взамен-то что? Американцы взамен ничего не дали, — пояснил эксперт.

Как рассказал Михеев, санкции ударили в первую очередь по самим США и их союзникам. Сегодня ко многим западным производителям приходит осознание, что санкции не сработали, и российская экономика безболезненно заменила их товары благодаря программе импортозамещения и сотрудничеству с Китаем. Поэтому ушедшие компании пытаются вернуться на российский рынок, хоть бы и под другими названиями или по «серым» схемам импорта.

Они покривлялись, а денежки-то нужны, — подытожил политолог.

Ранее стало известно, что продукция производителей спортивной одежды и атрибутики Adidas и Reebok будет продаваться в России в новой сети ASP, которую запускает дистрибьютор западных спортивных брендов Lestate. В настоящее время эта компания уже занимается продажей одежды и обуви Nike.