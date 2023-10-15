Покорительница гор Оленева погибла в Непале: фото альпинистки

Фото: vk.com/oleneva_n

Надежда Оленева

Мастер спорта России по альпинизму и член сборной РФ Надежда Оленева погибла в Непале. Спортсменка сорвалась в расщелину во время восхождения на восьмитысячник Дхаулагири.

Экспедиция, в составе которой были Оленева и ее друзья, выдвинулась покорять высоту 14 октября. Группа направилась по уже известному маршруту, который ранее проходила. Альпинисты продвигались на небольшом расстоянии друг от друга.

Товарищи Оленевой поняли, что она пропала в тот момент, когда они подошли к лагерю на высоте 6680 метров. Альпинисты заметили на снегу ее палку и следы скольжения по фирну (плотный зернистый снег в горах). Спортсмены попытались отыскать Оленеву по следам, но уже через 200 метров склон стал слишком крутым, чтобы продолжать поиски.

После этого экспедиция решила вернуться в базовый лагерь. Альпинисты надеялись, что женщина смогла спастись, затормозив скорость падения. У нее при себе были аптечка и теплый спальный мешок.

На утро следующего дня спасатели начали поиски спортсменки с вертолета. Облет над местом происшествия показал, что Оленева не смогла выжить. Ее тело обнаружили в расщелине, но не смогли достать из-за плохих погодных условий. Предполагается, что спасатели спустятся за спортсменкой 16 октября.

Оленевой было 37 лет. Она являлась одной из самых известных женщин-альпинисток в России. Оленева неоднократно становилась призером чемпионатов РФ. За последние 17 лет спортсменка совершила свыше 200 успешных восхождений на горные вершины.

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