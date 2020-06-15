Поклонская заявила, что Порошенко заслужил благодарность

https://static.news.ru/photo/0204ce72-af81-11ea-8470-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что организаторы государственного переворота на Украине, в числе которых и экс-президент Пётр Порошенко, достойны благодарственного письма. По её словам, они сделали всё, чтобы активизировать крымчан в их стремлении вернуться на историческую родину в Россию.

Так Поклонская прокомментировала слова Порошенко на допросе в суде. При рассмотрении апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене Порошенко назвал предшественника на посту главы государства ответственным за потерю Крыма, сообщает РИА Новости.

Послушав допрос Порошенко, думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощрённость и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами за крымский референдум, — сказала Поклонская.

Она добавила, что без таких политиков, как Порошенко, крымский референдум был бы невозможен. Ему «никогда не хватит смелости» признать очевидное, поэтому «остаётся только винить всех вокруг», считает депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская обвинила Петра Порошенко в водной диверсии в отношении Крыма и обратилась в украинскую Генпрокуратуру. Российский депутат считает, что Порошенко стоит за перекрытием Северо-Крымского канала. По её мнению, это преступление, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей.