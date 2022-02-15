«Показная истерика»: Песков об эвакуации американских дипломатов из Украины

Действия США по эвакуации дипломатов с Украины являются показной и безосновательной истерикой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, разбрасывание словами о «российском нападении» на Украину считается «абсолютно пагубной практикой», сообщает ТАСС.

Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападёт, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее — это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чём не основывается, — сказал представитель Кремля.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Он отметил, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины» и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле неоднократно опровергали сообщения о намерении Москвы вторгнуться на территорию Украины.

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия, Австралия и Япония.