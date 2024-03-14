«Показательные акции»: военный эксперт об ударах ВСУ по Белгороду Военэксперт Литовкин объяснил удары ВСУ по Белгороду попыткой привлечь внимание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ ударами по Белгородской области пытаются привлечь внимание прессы и западных стран, заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «360» он подчеркнул, что это «показательные акции» со стороны украинских военных. Таким способом ВСУ рассчитывают получить дополнительное финансирование от стран Запада.

Они хотят показать своим кураторам, что что-то могут, чтобы им выделяли финансирование, передавали оружие и боеприпасы. <...> Выбирают такие объекты, чтобы привлечь внимание прессы. Это показательные акции, чтобы о них говорили, — пояснил Литовкин.

По его словам, чем больше поражений на линии боевого соприкосновения, тем сильнее у ВСУ желание терроризировать жителей приграничных районов России. Эксперт уточнил, что украинские военные таким образом пытаются отомстить за потерянные территории и создать у местного населения впечатление, что власти не могут их защитить. Кроме того, это можно рассматривать как попытку сорвать выборы президента России хотя бы в одном регионе.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее также заявил, что ВСУ усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом он отметил, что российские силы отражают атаки.