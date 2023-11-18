«Пока не поздно»: Эрдоган проверит наличие у Израиля ядерного оружия Эрдоган призвал проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия. По его словам, которые приводит издание Turkiye Newspaper, это нужно сделать, пока не стало слишком поздно.

Эрдоган пояснил, что на сегодняшний день более тысячи адвокатов обратились в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование военных преступлений Израиля. При этом Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, напомнил он.

Ядерное оружие Израиля должно быть проверено, вне всякого сомнения, пока не стало слишком поздно. Как Турция мы обращаемся с этим призывом. Я призываю все мировое общественное мнение не допускать этого, — отметил Эрдоган.

Ранее он заявил, что Турция и Германия совместными усилиями могут спасти Ближний Восток от распространения на него «огня конфликта между Израилем и Палестиной». Также во время визита в ФРГ Эрдоган подчеркнул, что Израиль имеет ядерное оружие, но отказывается это признавать, потому что «хорошо использует ложь».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Эрдоган поддерживает терроризм. По его словам, Тель-Авив не будет слушать нотации турецкого лидера по поводу событий в Газе. Так премьер прокомментировал заявление Эрдогана о том, что Израиль является «террористическим государством», а ХАМАС — это не боевики, а «политическая партия».