Поиски причин неизвестной болезни в Индии активизируют

https://static.news.ru/photo/4f00385a-3aab-11eb-8d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sudipta Das/Global Look Press

Медики и представители научного сообщества максимизируют усилия по поиску причин неизвестного заболевания, с которым в индийском городе Элуру были госпитализированы почти 600 человек.

В Элуру отправились дополнительные бригады специалистов, задачей которых станет масштабный анализ продовольственных продуктов, в том числе молока, на продовольственном рынке в регионе. Также эксперты изучат пробы воды и почвы в городе и окрестностях, пишет Times of India.

Как одна из версий вспышки загадочной болезни рассматривается возможность отравления свинцом или пестицидами. По словам главы Минздрава страны Андхра-Прадеша К. Бхаскара, снижение уровня содержания тяжёлых металлов в крови пострадавших указывает, что воздействие вредных веществ на их организмы было острым, а не хроническим.

Так, специалисты Индийского химико-технологического института допускают, что госпитализированные жители могли пострадать от свинца, содержащегося в воде, поступающей в дома по старым трубам. Кроме того, неподалёку от источников питьевой воды обнаружены свалки аккумуляторов.

6 декабря в Индии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Один человек умер, а общее число заразившихся составило уже более 800 человек. Симптомами стали эпилепсия, внезапные обмороки, пена изо рта и дрожь. Иногда заболевание начинается с сильного головокружения. Местные СМИ при этом предполагали, что причиной заболевания в Индии могли стать токсичные хлорорганические соединения и небезопасные средства защиты от комаров.

Как сообщал NEWS.ru, заражение устойчивым смертельно опасным грибком зафиксировано в Бразилии. Речь идёт об описанном в 2009 году в Японии грибке, позже идентифицированном на пяти континентах. Вспышка вызванного Candida auris заболевания произошла в 2019 году в Великобритании, когда им были заражены 200 и погибли восемь человек.